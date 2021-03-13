Гурам Аджоев: Парфенов доказал свою квалификацию после победы над ЦСКА

Генеральный директор тульского «Арсенала» прокомментировал победу над ЦСКА в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Как говорят, за нами Москва, некуда было деваться, нужно было выигрывать. Ребята - молодцы, показали, доказали, что они умеют играть. В последние 10 минут сложности были, но они справились. Хочу поздравить их.

Были ли разговоры об увольнении Парфенова? Нет. Сегодня он как раз доказал, что является тренером», - приводит слова Аджоева ТАСС.

Напомним, что Дмитрий Парфенов возглавляет тульчан с июля 2020 года.

Отметим, что после этой победы «Арсенал» набрал 17 очков и поднялся на четырнадцатое место РПЛ.