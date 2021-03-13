Антон Шунин: «Динамо» не хватило забитых голов. Где-то нам не повезло, а от этого обидно вдвойне

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение в домашнем матче 22-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Нам не хватило забитых голов, – цитирует Шунина «РИА Новости». – У нас получилась интересная игра с множеством моментов. Мы хорошо выглядели, на мой взгляд, но где-то нам не повезло, а от этого обидно вдвойне. Первый пропущенный гол очень сложен. Я думал о том, что я могу предпринять в том эпизоде. Вряд ли бы я что-то сделал, если бы вышел к Мозесу ближе. Мозес хорошо попал, я сложился, но этого было недостаточно».

Динамовцы открыли счет, но в итоге уступили 1:2. Команда Сандро Шварца занимает пятое место, имея 36 очков.