Колыванов - о матче «Динамо» - «Спартак»: Матч получился веселым, команды были достойны друг друга

Тренер Игорь Колыванов дал комментарий после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1) в 22-м туре РПЛ.

«Матч получился веселым, обе команды были достойны друг друга. В каких-то моментах «Спартак» превосходил соперника, но в то же время и у «Динамо» было много возможностей сравнять счет.

«Спартак» был более конкретней в каких-то моментах и смог реализовать свои шансы. Также Максименко не дал динамовцам забить свои голы», - приводит слова Колыванова Sport24.ru.

Напомним, что российский специалист провел в московском «Динамо» в качестве игрока пять лет (1986-1991).

«Спартак», набрав 41 очко, поднялся на второе место, обогнав в таблице ЦСКА (40).