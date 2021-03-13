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13 марта 23:29
автор: Степан Шереметьев

Ханс-Дитер Флик - о матче с «Вердером»: Меня разозлил пропущенный гол, но я рад победе

Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над бременцами в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Вердером» (3:1) в рамках 25-го тура чемпионата Германии.

«Это заслуженная победа. Матч мог закончиться и с более крупным счетом. Команда хорошо оказывала давление на соперника и контролировала игру. Наша четверка защитников слаженно действовала на протяжении матча, но пропущенный гол разозлил меня. Тем не менее, я доволен результатом и благодарю команду за игру», - приводит слова Флика пресс-служба клуба.

После 25 матчей в немецкой Бундеслиге мюнхенский клуб продолжает лидировать с 58-ю очками.

Бременцы расположились на 12-й строчке, набрав 30 баллов.

В следующем туре «Бавария» примет на своем поле «Штуттгарт», а «Вердер» сыграет дома с «Вольфсбургом».

источник: Fcbayern-munchen
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