Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал в твиттере выездную победу над «Динамо» в 22-м туре чемпионата России.

«Важнейшая победа в дерби. Ребята показали отличную игру, и всегда приятно попасть в список авторов голов», – написал Мозес.

Massive win in the derby today! Great performance from the boys and always good to get on the scoresheet ⚽️😃💯 pic.twitter.com/jeRDTfNSNM