Саломон Рондон: Если забью «Зениту», буду праздновать

Форвард московского ЦСКА Саломон Рондон заявил о том, что отпразднует гол, в том случае если ему удастся забить в составе армейцев своей бывшей команде «Зениту».

«Я уже был в подобной ситуации, когда я перешел из «Рубина» в «Зенит», – рассказал Рондон в интервью для испанской газеты Marca. – Тогда я забил три мяча и праздновал все три.

Я форвард и живу за счет забитых мячей. Поэтому я дмаю, что я бы отпраздновал бы гол в ворота «Зенита». Но у меня остались приятные воспоминания о «Зените» и городе Санкт-Петербурге».

ЦСКА и «Зенит» сыграют в 23-м туре. Матч состоится в Москве в среду 17 марта.