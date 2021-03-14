«Шеффилд Юнайтед» официально подтвердил уход Уайлдера с должности главного тренера

«Шеффилд Юнайтед» на своем официальном сайте подтвердил информацию об уходе Криса Уайлдера с должности главного тренера.

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Уайлдер возглавил команду в мае 2016 года. Под его руководством «Шеффилд Юнайтед» поднялся сначала из лиги 1 в чемпионшип, а затем пробился в АПЛ.

В сезоне-2019/20 «клинки» финишировали в элитном английском дивизионе на девятом месте, но в нынешнем чемпионате набрали лишь 14 очков в 28 матчах и занимают последнюю 20-ю строчку в турнирной таблице.

В воскресенье 14 марта шеффилдская команда сыграет на выезде с «Лестером».