В 27-м туре чемпионата Италии «Дженоа» и «Удинезе» сыграли вничью 1:1.

На 8-й минуте Горан Пандев вывел генуэзцев вперед после передачи Кевина Стротмана, но на 30-й Родриго Де Пауль восстановил равновесие, реализовав пенальти, который был назначен за нарушение Доменико Кришито против Роберто Перейры.

Бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел в стартовом составе «Дженоа» и отыграл 88 минут, но не отметился результативными действиями.

Генуэзцы с 6-матчевой безвыигрышной серией занимают 14-е место, набрав 28 очков.

«Удинезе», имея 33 очка, находится на десятой строчке таблицы.