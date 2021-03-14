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14 марта 00:50
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Фулхэм»

«Горожане» продолжают лидировать в АПЛ и теперь опережают «Манчестер Юнайтед» на 17 очков.

В 28-м туре чемпионата Англии лондонский «Фулхэм» на своем поле уступил «Манчестер Сити» с результатом 0:3.

На 47-й минуте счет открыл Джон Стоунз, исполнив точный удар головой с близкого расстояния после подачи Жоау Канселу со штрафного.

На 56-й отличился Габриэл Жезус, а на 60-й Серхио Агуэро реализовал пенальти, заработанный Ферраном Торресом.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать, набрав 71 очко в 30 матчах. У ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» 54 очка после 28 игр. В воскресенье 14 марта команда Оле-Гуннара Сульшера примет «Вест Хэм». Матч на «Олд Траффорд» начнется в 22:15 по московскому времени.

«Фулхэм» находится в зоне вылета на 18-м месте, имея 26 очков после 29 встреч.

19 марта лондонский клуб сыграет дома с «Лидсом». 3 апреля состоится матч «Лестер» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

28-й тур

«Фулхэм» (Лондон) – «Манчестер Сити» – 0:3 (0:0)

Голы: Стоунз, 47, Габриэл Жезус, 56, Агуэро, 60 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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