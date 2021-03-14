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14 марта 01:08
автор: Виктор Шарафудинов

Алекс Крал: «Спартак» стал тактически более гибкими

Красно-белые занимают второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал возврат к схеме в три центральных защитника в выездном матче против «Динамо».

Команда Доменико Тедеско одержала победу в дерби со счетом 2:1 и поднялась на второе место, обойдя в турнирной таблице ЦСКА.

«Эта схема нам достаточно хорошо известна, – цитирует послематчевое интервью Крала сайт телеканала «Матч ТВ». – По большому счету мы весь сезон играли в пять защитников. Поэтому не было причин оттачивать эту схему на протяжении всей недели. Больше уделяли внимание контрпрессингу после потери мяча. Это то, чего нам не хватало в матче с «Краснодаром». Я думаю, что в этом компоненте мы сыграли намного лучше, благодаря чему выигрывали достаточно много подборов.

Для меня нет большой разницы, в какой схеме играть. В «Спартаке» мы последнее время больше играем в три центральных защитника, в сборной играем в четыре защитника. До этого я также играл в четыре защитника. Но я не чувствую большой разницы, мне комфортно при любой схеме.

Теперь мы стали тактически более гибкими. Для нас это стало альтернативной схемой. Более того, пришел крайний нападающий Промес, который больше заточен под схему в четыре защитника. Тем нее менее я считаю, что сезон нам лучше заканчивать по схеме, к которой мы привыкли, потому что осталось мало матчей, в таблице все очень плотно, а мы находимся в гонке за титул».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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