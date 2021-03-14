Лидер чемпионата Португалии «Спортинг» обыграл «Тонделу»

В 23-м туре чемпионата Португалии «Тондела» на своем поле проиграла «Спортингу» с результатом 0:1.

На 81-й минуте точный обводящий удар с правой из центра штрафной нанес нападающий Тьягу Томаш.

«Спортинг» продолжает лидировать в примейре, набрав 61 очко в 23 матчах. Лиссабонская команда в нынешнем чемпионате не потерпела ни одного поражения, одержав 19 побед и четыре раза сыграв вничью.

У ближайшего преследователя «Браги» 49 очков после 22 встреч.

«Тондела» занимает 11-ю строчку таблицы, оставшись с 24 очками.