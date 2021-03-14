Форвард «Кристал Пэлас» Заа стал первым в АПЛ, кто отказался преклонять колено перед игрой

Темнокожий нападающий «Кристал Пэлас» Уилфред Заа стал первым футболистом АПЛ, который отказался преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matters («Жизни черных имеют значение»).

Перед домашней игрой лондонского клуба в 28-м туре чемпионата против «Вест Бромвича» Заа остался стоять, скрестив руки за спиной, в то время, как все остальные футболисты преклонили колено.

Это первый подобный поступок с тех пор, как после рестарта прошлого сезона в чемпионате Англии перед каждой игрой проводят подобные акции в поддержку движения BLM.

Как сообщает The Telegraph, Заа, выступающий за сборную Кот-д’Ивуара, свое решение объяснил тем, что преклонение колена никак не влияет на отношение к темнокожим людям.