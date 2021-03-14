Диего Симеоне: Нам нужно играть более спокойно, ведь нас преследуют два монстра

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в выездной игре против «Хетафе».

Матч на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» завершился вничью 0:0, хотя хозяева играли против лидера чемпионата вдесятером с 70-й минуты.

«Первый тайм получился неудачным, поскольку игра у нас не шла, и не удавалось быстро доставлять матч вперед, – цитирует пресс-конференцию Симеоне газета Marca. – Во втором тайме удалось добиться улучшений, и у нас были хорошие голевые шансы, которые не удалось реализовать.

Команда показывает хороший футбол, но нам нужно действовать более спокойно, поскольку «Реал» и «Барселона» не собираются терять очки. Нас преследуют два монстра, которые хотят занять первое место».

Команда Симеоне по-прежнему занимает первое место в примере, набрав 63 очка в 27 матчах.