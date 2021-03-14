Олег Романцев: Думал, с VAR арбитрам станет проще, но они сами себя загнали в дыру

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал работу системы VAR в футболе.

«Разобрался ли я в новых трактовках? Любое касание рукой – вот тебе и пенальти, чего тут разбираться, – отметил Романцев в интервью для Sport24.ru – Я думал, с VAR арбитрам станет проще, но они сами себя загнали в такую дыру, что каждая игра зависит от их решения, постоянно идут разбирательства. По сегодняшней игре у кого-то тоже будут претензии за какие-то моменты.

Стоит ли сделать переговоры открытыми, доступными для зрителей? Нет, ничего такого делать нельзя, потому что будет еще больше вопросов к судьям. Есть же люди упертые, которые, даже когда мяч рукой из ворот вытащат, скажут, что ничего не было, и все. Просто все новое должно притираться, совершенствоваться. VAR второй или третий год только, еще успеет все наладиться. Лет пять еще надо, и привыкнем мы к нему, не будем так остро реагировать».

Напомним, что в 22-м туре чемпионата России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Победный гол забил с пенальти Александр Соболев, а назначен был 11-метровый за игру рукой Дмитрия Скопинцева при помощи VAR.