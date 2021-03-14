Александр Мостовой: Не могу сказать, что «Спартак» победил заслуженно, но точно по праву

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги после победы красно-белых в гостевом матче 22-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Я сразу знал, что «Спартак» выиграет. Все становится понятно, когда смотришь на составы команд. «Динамо» – это хорошая команда, но у них 6-7 человек с возрастом 20-22 года. «Динамо» – очень перспективный коллектив, но не хватает мужиков, так скажем. Это в любом случае сказывается. В конце матча были очень показательные моменты для молодежи. Сыграй умнее, не бей с такой силой, убери под себя и сделай на паузе – будет результат. Те моменты, когда «Динамо» не могло забить – это молодость, неопытность.

У «Спартака» команда более опытная, более мастеровитая. «Спартак» реализовывал свои моменты, а «Динамо» нет. Стоит признать, красно-белым повезло с пенальти, и мне кажется, что правила по пенальти будут скоро изменены, потому что возникает много спорных моментов. Не могу сказать, что «Спартак» победил заслуженно, но точно по праву», – цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».