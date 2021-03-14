Червиченко сообщил, что «Ростов» может бойкотировать матч с «Ротором»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» рассматривает вариант с отказом от гостевого матча против «Ротора» в 23-м туре РПЛ.

По его словам, клуб ожидает официальных разъяснений по поводу судейских ошибок в проигранном матче против «Химок» (0:1).

«Знаю точно, что идет серьезное обсуждение того, чтобы в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьёзнейшего решения по результатам этого матча (с Химками – прим. Редакции)», – цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что главный арбитр матча с «Химками» Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол его команды и не назначил пенальти в ворота подмосковного клуба.