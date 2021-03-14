Егор Титов: «Краснодар» обязан брать три очка в матче с «Тамбовом». Других вариантов быть не может

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил выступление «Краснодара» во второй половине сезона, а также дал прогноз на гостевой матч 22-го тура РПЛ против «Тамбова».

«Краснодару» уже пора прийти в себя. Дальше так продолжаться не может. Команда оказалась не готова ко второй части сезона. Отовсюду вылетела, в чемпионате получила 1:6 от «Спартака» и наверняка останется без еврокубков на следующий сезон. Все это очень печально.

Но надо брать себя в руки. Мусаеву надо поговорить с командой, может быть, нужно ему какие-то кардинальные решения по составу принять. В любом случае «Краснодар» обязан забирать три очка в матче с «Тамбовом». Других вариантов здесь быть не может.

Мы видели, что «Тамбов» прибавляет в сыгранности. И «Динамо» испытывало проблемы в игре с командой Первушина. Достаточно организованно выглядел «Тамбов», играя на выезде. Проблем с настроем там точно нет. Не хватает опыта и сыгранности, ну, и класса, безусловно.

Думаю, «Тамбов» будет упираться, но в каких-то моментах мастерство атакующей группы «Краснодара» проявится», – цитирует Титова «РБ-Спорт».