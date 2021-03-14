«Локомотив» выступил с заявлением по факту избиения футболиста юношеской команды

Московский «Локомотив» выступил с официальным заявлением после избиения футболиста Максима Шнапцева.

Напомним, последний получил травмы в результате избиения игроками «Чертаново» после матча Юношеской футбольной лиги-2. У него диагностировали перелом и сотрясение мозга.

«В данный момент ФК «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка», – заявил директор спортивной школы ФК «Локомотив» Алексей Щиголев.