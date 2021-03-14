Александр Мостовой: Помощник Тедеско ведет себя как тренер. Он не кричит, не бегает и не ругается

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своем отношении Андреасу Хинкелю, помощнику главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Хинкель на меня производит нормальное впечатление. Он ничего из себя не строит, не машет руками, не кричит, не бегает и не ругается. Ведет себя как тренер. Не знаю, кто он и как он. Наверное, они с Тедеско друзья, поэтому должны уйти вместе. Маловероятно, что его назначат главным тренером», – цитирует Мостового «МК-Спорт».

Напомним, ранее Тедеско отказался от продления контракта со «Спартаком» и покинет команду летом 2021 года.

Добавим, что в текущем сезоне столичный клуб занимает второе место в РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» четыре очка.