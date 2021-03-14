«Уфа» – «Рубин». Стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и казанского «Рубина» на матч 22-го тура российской премьер-лиги.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Бауэр, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Абильдгор, Костюков, Шатов, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Напомним, в нынешней компании «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 14 очков, а команда Леонида Слуцкого расположилась на восьмой позиции, добыв 34 очка.
источник: «Советский спорт»