Червиченко считает, что судей матча «Химки» – «Ростов» надо проверить на детекторе лжи

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главного судью матча 22-го тура Российской премьер-лиги «Химки» - «Ростов» Сергея Лапочкина и его коллегу Ивана Сиденкова, который был VAR-арбитром встречи надо проверить на детекторе лжи.

«Поймите, «Ростов» планомерно убивают в этом сезоне. Команда пишет различные жалобы, а какой в этом смысл? Им отвечают: «Да, судья допустил ошибку. Это футбол, мы ничего сделать не можем». Это, конечно, великолепная версия. У людей сначала воруют три очка, потом еще три… Негодяя дисквалифицируют, затем он выходит и продолжает убивать команду. Лапочкина и Сиденкова надо пригласить на детектор лжи. По результатам этой беседы либо открывать уголовное дело, либо просто выгонять», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что матч между «Химками» и «Ростовом» завершился победой подмосковного клуба со счетом 1:0. По ходу встречи на 73-й минуте нападающий «Ростова» Али Соу забил гол, но он был отменен из-за офсайда, который был зафиксирован видео-ассистентами главного арбитра матча.