В «Роторе» выразили надежду, что «Ростов» не будет бойкотировать матч в Волгограде

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном снятии «Ростова» с матча 22-го тура РПЛ.

Напомним, ранее об этом сообщил бывший президент «Спартака» Андрей Червичненко. По его словам, в донском клубе недовольны судейством в матче с «Химками» (0:1). Команда может отказаться от выступления до официальный разъяснений.

«Мы верим только официальной информации и готовимся к матчу. Мы хотим сыграть с «Ростовом» и ждем игру в среду.

Каждая команда РПЛ по итогу каких-то матчей недовольна судейством. Это обычная практика, но каждый говорит и отвечает сам за себя. «Ростову» не легче от того, что признали отсутствие офсайда. Обидно терять очки из-за судейских ошибок», – цитирует функционера Sport24.ru.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение, что главный арбитр матча с «Химками» Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол его команды и не назначил пенальти в ворота подмосковного клуба.