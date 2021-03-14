«Мне такие футболисты не нравятся». Романцев назвал главный минус Соболева

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру Александра Соболева после победы над московским «Динамо» в 22-м туре РПЛ (1:2).

«На ногах плохо стоит. При любом соприкосновении он норовит упасть. Ему надо побольше смотреть игры Холанда, тогда, наверное, он будет другим Соболевым.

Талантливый парень, с данными, с техникой, он и вверху борется, но всегда ищет какой-то незначительный контакт, чтобы упасть – мне такие футболисты не нравятся», – цитирует Романцева Sport24.ru.

Напомним, в нынешней компании 24-летний Соболев отыграл в составе красно-белых 17 матчей, забил девять голов и отдал три голевых паса.