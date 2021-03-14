Агент Фернандеса: Скорее всего, Марио сможет сыграть против «Зенита»

Футбольный агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машадо рассказал о состоянии своего клиента после того, как тот покинул гостевой матч с 22-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом (2:1) на носилках с травмой головы.

«Марио не потребуются дополнительные медосмотры, с ним все хорошо. Скорее всего, он сможет сыграть против «Зенита», - цитирует Машадо Sport24.ru

Напомним, что матч ЦСКА - «Зенит» начнется 17 марта в Москве в 20:00 мск. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ с 45 очками, армейцы - третьи с 40 баллами.