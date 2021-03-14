«Рубин» победил «Уфу» в гостях

Казанский «Рубин» победил в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Уфу» со счетом 3:0

Счет в матче на 30-й минуте открыл российский полузащитник Денис Макаров, голевая передача на счету Хвичи Кварацхелия. Сам грузинский полузащитник удвоил преимущество своего клуба на 42-й минуте, забив с передачи Михаила Костюкова.

Окончательный результат во втором тайме установил Илья Самошников (74), голевую передачу ему отдал Макаров.

После победы «Рубин» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в РПЛ, «Уфа»- пятнадцатая с 14 баллами.

В следующем туре казанский клуб принимает «Химки», «Уфа» сыграет домашний матч с «Локомотивом»