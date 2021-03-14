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«Рубин» победил «Уфу» в гостях
14 марта 15:53
автор: Максим Скороходов

«Рубин» победил «Уфу» в гостях

Кварацхелия и Макаров заработали по два очка по системе гол+пас.

Казанский «Рубин» победил в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Уфу» со счетом 3:0

Счет в матче на 30-й минуте открыл российский полузащитник Денис Макаров, голевая передача на счету Хвичи Кварацхелия. Сам грузинский полузащитник удвоил преимущество своего клуба на 42-й минуте, забив с передачи Михаила Костюкова.

Окончательный результат во втором тайме установил Илья Самошников (74), голевую передачу ему отдал Макаров.

После победы «Рубин» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в РПЛ, «Уфа»- пятнадцатая с 14 баллами.

В следующем туре казанский клуб принимает «Химки», «Уфа» сыграет домашний матч с «Локомотивом»

РПЛ

22-й тур

«Уфа» - «Рубин» - 0:3 (0:2)

Голы: Макаров, 30, Кварацхелия, 42, Самошников, 74.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Бауэр (Морозов, 46), Плиев, Табидзе, Голубев, Милетич, Камилов (Иванов, 46), Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич, Кротов (Урунов, 82).

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Зотов, Уремович, Макаров, Кварацхелия (Игнатьев, 85), Абильгор, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Деспотович (Бакаев, 82).

Предупреждения: Камилов, 20, Абильгор, 29, Голубев, 33, Иванов, 80.

источник: «Советский спорт»
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