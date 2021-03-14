Андрей Червиченко: Понсе явно лучше чудо-приобретения по фамилии Промес

- Понсе приятно удивил: пару раз просто блестяще, в стиле лучших европейских звезд сыграл.

- Понсе еще раз подтвердил правоту моих слов, что он выглядит лучше Промеса. Опасности и толку от него больше – как он хлестко пробил в перекладину без шансов для вратаря.

А от этого чудо-приобретения по фамилии Промес, мы увидели пару передач и один финт, когда он пробил. Но при этом подумал, что ворота на пять метров шире, а они оказались стандартного размера. Больше про эту звезду ничего сказать не могу.