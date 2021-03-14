«Крылья Советов» дома обыграли «Иртыш», «Нижний Новгород» одержал гостевую победу над «Шинником»

Футболисты «Крыльев Советов» добились домашней победы над «Иртышом» (3:1) в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги.

В составе самарцев голами отличились Иван Сергеев (4-я минута, с пенальти), Юрий Горшков (42) и Антон Зиньковский (55). Соперник ответил результативным ударом Дениса Магадиева (44).

«Крылья» набрали 67 очков и продолжили уверенно лидировать в турнирной таблице, имея пятиматчевую серию из побед в ФНЛ. Иртыш с 30 очками располагается на 17-й строчке.

В параллельной встрече «Нижний Новгород» в гостях обыграл «Шинник» со счетом 3:1. На голы Артема Попова (28), Мухаммада Султонова (42) и Николая Калинского (74) ярославский клуб смог ответить забитым мячом Никиты Малярова на 79-й минуте.

Благодаря этой победе нижегородцы поднялись на второе место, набрав 62 очка. «Шинник» продолжается оставаться на последней, 22-й строчке таблицы (16 очков).