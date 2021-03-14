«Болонья» победила на своем поле «Сампдорию»

«Болонья» обыграла «Сампдорию» со счетом 3:1 в домашнем матче чемпионата Италии.
За победителей забили гамбийский нападающий Муса Барроу (27), шведский полузащитник Маттиас Сванберг (41) и итальянский хавбек Роберто Сориано (70).
Единственный гол проигравшей команды забил итальянский нападающий Фабио Квальярелла (37).
«Болонья» поднялась на двенадцатое место в серии А, набрав 31 очко, в следующем туре клубу предстоит выезд к «Кротоне».
«Сампдория» занимает одиннадцатую строчку в чемпионате Италии (32 очка) и в следующем матче принимает «Торино».