«Велес» забил пять мячей в ворота «Спартака-2», «Торпедо» минимально уступило «Енисею»

Матч 30-го тура Футбольной национальной лиги «Велес» – «Спартак-2» завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Отметим, что по дублю на свой счет записали Артем Федчук (13-я и 45-я минуты) и Алексей Баев (63, 70). Еще один гол забил Кирилл Родионов (79).

Таким образом, «Велес» смог прервать свою четырехматчевую серию без побед и набрал 53 очка, расположившись на шестой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с 35 очками занимают 15-е место.

В параллельной игре тура «Торпедо» потерпело домашнее поражение от «Енисея» (0:1). Единственный гол был забит на 67-й минуте усилиями Евгения Песикова.

Московский клуб не побеждает в ФНЛ на протяжении шести матчей кряду – подопечные Сергея Игнашевича опустились на пятое место (54 очка). В свою очередь красноярцы одержали вторую победу подряд и укрепились 11-й строчке турнирной таблицы (43 очка).