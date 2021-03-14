Александр Соболев: В матче против «Динамо» я старался меньше падать

Нападающий красно-белых Александр Соболев ответил на слова Олега Ивановича Романцева.

– В каких-то моментах все футболисты падают, когда понимают, что если заработают фол, то партнеры успеют вернуться или отдохнуть. Конечно, в этом есть элемент хитрости. В матче против «Динамо» я старался меньше падать и крепче стоял на ногах, считаю, что у меня это получилось, — передает слова российского форварда «СЭ».

Стоит добавить, что Соболев в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых восемь раз поразил ворота соперников и два раза успешно ассистировал партнерам.