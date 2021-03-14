«Алания» поделила очки в матче против «Нефтехимика», «Оренбург» разошелся миром с «Акроном»

Сегодня, 14 марта, состоялись матчи 30-го тура Футбольной национальной лиги.

«Алания» на своем поле не смогла добиться победы над «Нефтехимиком». Игра завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев гол забил Ислам Машуков (30-я минута). Соперник ответил забитым мячом Мераби Уридии (58).

Отметим, что владикавказский клуб набрал 56 очков и остался на четвертой строчке турнирной таблицы ФНЛ. «Нефтехимик» с 50 очками идет на седьмом месте – нижнекамцы прервали свою серию из четырех побед кряду на турнире.

В параллельной игре «Оренбург» ушел от гостевого поражения в матче против «Акрона» (1:1). Хозяева открыли счет на 12-й минуте усилиями Антона Килина. Однако тольяттинская команда не удержала победный результат – на 51-й минуте Дмитрий Воробьев своим голом принес оренбуржцам ничью.