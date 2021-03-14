Гендиректор «Уфы»: Мы рассчитываем на то, чтобы избежать стыковых матчей

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал домашнее поражение от «Рубина» (0:3) в матче 22-го тура чемпионата России, а также оценил шансы уфимской команды на сохранение прописки в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

– «Рубин» был сильнее в этом матче, где-то у нас самих после 20-й минуты что-то не пошло. Реально ли команде сохранить место в РПЛ, избежав стыковых матчей? Пока шансы есть, надо рассчитывать на то, чтобы остаться без стыков. Если команда будет биться, мы добьемся результата, – цитирует Шайбекова ТАСС.

Отметим, что уфимский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Подопечные Рашида Рахимова не побеждают протяжении трех туров кряду.

18 марта «Уфа» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи – в 17:00 мск.