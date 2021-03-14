«Локомотив» – «Сочи». Стартовые составы команд

«Локомотив» и «Сочи» объявили свои стартовые составы на матч 22-го тура Российской Премьер-лиги.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Куликов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Лисакович.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Д.Пруцев, Жоаозиньо, Дуганджич.
Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин из Москвы.
На данный момент «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Железнодорожники с 34 очками идут на восьмой строчке.