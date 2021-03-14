«Локомотив» – «Сочи». Стартовые составы команд

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Франция - Лига 1 2-й тайм, 83' Лорьян 1 Ницца 1 П1 5.80 Х 1.30 П2 8.40
Италия - Серия А 2-й тайм, 80' Парма 2 Рома 0 П1 2.36 Х 3.10 П2 3.30
Италия - Серия А 2-й тайм, 77' Торино 1 Интер М 1 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Германия - Бундеслига 4-я четверть Крайльсхайм Ме 58 Людвигсбург 48
Германия - Бундеслига 4-я четверть Лёвен Брауншве 75 Хемниц 99 67
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 82' Лестер Сити 5 Шеффилд Юнайте 0 П1 2.75 Х 3.60 П2 2.43
Франция - Лига 1 2-й тайм, 80' Ренн 1 Страсбург 0 П1 1.13 Х 7.40 П2 31.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 82' Дижон 0 Бордо 3 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.26
Франция - Лига 1 2-й тайм, 82' Ланс 2 Метц 2 П1 5.10 Х 1.30 П2 10.0
Турция - Суперлига 3-я четверть Бююкчекмедже 42 Бурсаспор 45
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 50' РБ Лейпциг 1 Айнтрахт Ф 0 П1 1.19 Х 6.90 П2 15.0
Португалия - Примейра 1-й тайм, 37' Морейренсе 0 Риу Аве 1 П1 8.40 Х 5.30 П2 1.33
Испания - Примера 1-й тайм, 23' Гранада 0 Реал Сосьедад 0 П1 5.10 Х 3.50 П2 1.75
Италия - Серия А 19:00 Варезе 0 Виктория Либер 0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Локомотив М 0 Сочи 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.90
Турция - Суперлига 19:00 Фенербахче 0 Генчлербирлиги 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Франция - Лига 1 19:05 Монако 0 Лилль 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 2.65 Х 3.30 П2 2.90
Италия - Серия А 19:30 Брешия 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 20:00 Кальяри 0 Ювентус 0 П1 7.50 Х 4.80 П2 1.46
Турция - Суперлига 20:00 Бахчешехир 0 Фенербахче 0
Германия - Бундеслига 20:00 Бавария 0 Ольденбург 0 П1 1.33 Х 5.60 П2 9.40
Германия - Бундеслига 20:00 Штутгарт 0 Хоффенхайм 0 П1 2.46 Х 3.60 П2 2.85
Италия - Серия А 20:15 Умана Рейер 0 Виртус Рим 0
Испания - Примера 20:30 Эйбар 0 Вильярреал 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.34
Португалия - Примейра 20:30 Витория Гимара 0 Жил Висенте 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.50
НХЛ - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Уайл 0 Аризона Койотс 0 П1 1.85 Х 4.20 П2 3.60
Италия - Серия А 21:00 Канту 0 Кремона 0 П1 2.60 Х 3.00 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Оклахома-Сити 0 Мемфис Гриззли 0 П1 3.30 П2 1.35
Англия - Премьер-лига 22:15 Манчестер Юнай 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 4.20
14 марта 18:05

«Локомотив» – «Сочи». Стартовые составы команд

Встреча состоится сегодня, 14 марта, в 19:00 мск.

«Локомотив» и «Сочи» объявили свои стартовые составы на матч 22-го тура Российской Премьер-лиги.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Куликов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано, Лисакович.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Д.Пруцев, Жоаозиньо, Дуганджич.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин из Москвы.

На данный момент «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Железнодорожники с 34 очками идут на восьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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