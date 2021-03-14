«Краснодар» разгромил «Тамбов» в Саранске, одержав первую победу в 2021 году

Матч 22-го тура чемпионата России «Тамбов» – «Краснодар» завершился с результатом 0:4.
На 27-й минуте счет открыл Реми Кабелла, а во втором тайме на 68-й и 75-й авторами голов стали Юрий Газинский и Кристоффер Олссон.
На 88-й Алексей Ионов реализовал пенальти, который сам же и заработал.
«Краснодар» одержал первую победу в 2021 году. Напомним, что ранее команда Мурада Мусаева вылетела из Лиги Европы, дважды уступив загребскому «Динамо» (2:3 дома и 0:1 в гостях), на своем поле проиграла 1:2 «Сочи» в 1/8 финала Кубка Росси, а в РПЛ сыграла вничью с «Уралом» (2:2), а также уступила в гостях «Спартаку» 1:6.
Зелено-черные набрали 34 очка и в данный момент занимают седьмое место, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Железнодорожники сегодня 14 марта примут «Сочи». Игра в Москве начнется в 19:00.
«Тамбов» находится на последней 16-й строчке таблицы, имея 13 очков. Безвыигрышная серия команды Сергея Первушина длится 11 матчей (три ничьи и восемь поражений).
18 марта «Краснодар» примет «Динамо». 19 марта состоится матч «Сочи» – «Тамбов».
Чемпионат России
22-й тур
«Тамбов» – «Краснодар» – 0:4 (0:1)
Голы: Кабелла, 27, Газинский, 68, Олссон, 75, Ионов, 88 (с пенальти).
«Тамбов»: Сычев, Карапузов, Кайков, Шахов, Денисов, Алиев (Герман, 85), Дроздов (Еркин, 80), Кабахидзе (Карп, 74), Бавин, Терехов (Васиев, 80), Архипов (Климов, 74).
«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Кайо, Сорокин, Чернов, Газинский (Уткин, 77), Вилена (Олссон, 73), Сулейманов (Вандерсон, 46), Кабелла (Камболов, 84), Классон (Марков, 73), Ионов.
Предупреждения: Карапузов, 32, Шахов, 90 – Кабелла, 26, Марков, 86.
Судья: Шадыханов (Москва).
Саранск. «Мордовия Арена».