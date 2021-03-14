«Краснодар» разгромил «Тамбов» в Саранске, одержав первую победу в 2021 году

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 82' Лестер Сити 5 Шеффилд Юнайте 0 П1 2.75 Х 3.60 П2 2.43
Франция - Лига 1 2-й тайм, 83' Лорьян 1 Ницца 1 П1 5.80 Х 1.30 П2 8.40
Франция - Лига 1 2-й тайм, 82' Дижон 0 Бордо 3 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.26
Франция - Лига 1 2-й тайм, 80' Ренн 1 Страсбург 0 П1 1.13 Х 7.40 П2 31.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 82' Ланс 2 Метц 2 П1 5.10 Х 1.30 П2 10.0
Германия - Бундеслига 4-я четверть Лёвен Брауншве 75 Хемниц 99 67
Германия - Бундеслига 4-я четверть Крайльсхайм Ме 58 Людвигсбург 48
Италия - Серия А 2-й тайм, 80' Парма 2 Рома 0 П1 2.36 Х 3.10 П2 3.30
Италия - Серия А 2-й тайм, 77' Торино 1 Интер М 1 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 50' РБ Лейпциг 1 Айнтрахт Ф 0 П1 1.19 Х 6.90 П2 15.0
Турция - Суперлига 3-я четверть Бююкчекмедже 42 Бурсаспор 45
Португалия - Примейра 1-й тайм, 37' Морейренсе 0 Риу Аве 1 П1 8.40 Х 5.30 П2 1.33
Испания - Примера 1-й тайм, 23' Гранада 0 Реал Сосьедад 0 П1 5.10 Х 3.50 П2 1.75
Турция - Суперлига 19:00 Фенербахче 0 Генчлербирлиги 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Локомотив М 0 Сочи 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.90
Италия - Серия А 19:00 Варезе 0 Виктория Либер 0
Франция - Лига 1 19:05 Монако 0 Лилль 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 2.65 Х 3.30 П2 2.90
Италия - Серия А 19:30 Брешия 0 Олимпия Милан 0
Германия - Бундеслига 20:00 Бавария 0 Ольденбург 0 П1 1.33 Х 5.60 П2 9.40
Турция - Суперлига 20:00 Бахчешехир 0 Фенербахче 0
Германия - Бундеслига 20:00 Штутгарт 0 Хоффенхайм 0 П1 2.46 Х 3.60 П2 2.85
Италия - Серия А 20:00 Кальяри 0 Ювентус 0 П1 7.50 Х 4.80 П2 1.46
Италия - Серия А 20:15 Умана Рейер 0 Виртус Рим 0
Португалия - Примейра 20:30 Витория Гимара 0 Жил Висенте 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.50
Испания - Примера 20:30 Эйбар 0 Вильярреал 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.34
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Оклахома-Сити 0 Мемфис Гриззли 0 П1 3.30 П2 1.35
НХЛ - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Уайл 0 Аризона Койотс 0 П1 1.85 Х 4.20 П2 3.60
Италия - Серия А 21:00 Канту 0 Кремона 0 П1 2.60 Х 3.00 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 22:15 Манчестер Юнай 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 4.20
«Краснодар» разгромил «Тамбов» в Саранске, одержав первую победу в 2021 году
14 марта 18:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» разгромил «Тамбов» в Саранске, одержав первую победу в 2021 году

В пяти предыдущих матчах с учетом всех турниров команда Мурада Мусаева потерпела четыре поражения, а также дома сыграла вничью с «Уралом».

Матч 22-го тура чемпионата России «Тамбов» – «Краснодар» завершился с результатом 0:4.

На 27-й минуте счет открыл Реми Кабелла, а во втором тайме на 68-й и 75-й авторами голов стали Юрий Газинский и Кристоффер Олссон.

На 88-й Алексей Ионов реализовал пенальти, который сам же и заработал.

«Краснодар» одержал первую победу в 2021 году. Напомним, что ранее команда Мурада Мусаева вылетела из Лиги Европы, дважды уступив загребскому «Динамо» (2:3 дома и 0:1 в гостях), на своем поле проиграла 1:2 «Сочи» в 1/8 финала Кубка Росси, а в РПЛ сыграла вничью с «Уралом» (2:2), а также уступила в гостях «Спартаку» 1:6.

Зелено-черные набрали 34 очка и в данный момент занимают седьмое место, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Железнодорожники сегодня 14 марта примут «Сочи». Игра в Москве начнется в 19:00.

«Тамбов» находится на последней 16-й строчке таблицы, имея 13 очков. Безвыигрышная серия команды Сергея Первушина длится 11 матчей (три ничьи и восемь поражений).

18 марта «Краснодар» примет «Динамо». 19 марта состоится матч «Сочи» – «Тамбов».

Чемпионат России

22-й тур

«Тамбов» – «Краснодар» – 0:4 (0:1)

Голы: Кабелла, 27, Газинский, 68, Олссон, 75, Ионов, 88 (с пенальти).

«Тамбов»: Сычев, Карапузов, Кайков, Шахов, Денисов, Алиев (Герман, 85), Дроздов (Еркин, 80), Кабахидзе (Карп, 74), Бавин, Терехов (Васиев, 80), Архипов (Климов, 74).

«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Кайо, Сорокин, Чернов, Газинский (Уткин, 77), Вилена (Олссон, 73), Сулейманов (Вандерсон, 46), Кабелла (Камболов, 84), Классон (Марков, 73), Ионов.

Предупреждения: Карапузов, 32, Шахов, 90 – Кабелла, 26, Марков, 86.

Судья: Шадыханов (Москва).

Саранск. «Мордовия Арена».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Эдвардс мог заслужить титульный шанс, но тычок сопернику в глаз перечеркнул все его планыЗолотой день лыжников: Юлия Ступак стала лучшей в масс-старте на 10 км"Катюша" не прошла: что будет звучать на олимпиаде в Токио вместо гимна РоссииКлебо с издёвкой обратился к Большунову"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет КэмбиджПутин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке
Эта девушка вдохновляет короля лыж Большунова. Ставка на красоту #21
Очередной героиней нашей рубрики стала Анна Жеребятьева - невеста российского лыжника Александра Большунова.
Нью-Йорку дали Хлебушка и зрелищ. Панарин бьет «медведей», а не девушек (видео)
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметил свое возвращение на лед после скандала голевой передачей в победном матче с "Бостоном" (4:0).
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову
Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.
Роднина рада, Валуев возмущен, Лещенко призывает схитрить. Мнения о запрете «Катюши»
CAS отказал России в просьбе использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Известные люди отреагировали на это по-разному.
«Сюрприз!» — вопил американский комментатор. Как Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ (видео)
Три шайбы Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной» (4:0) в памятном для российского хоккея матче НХЛ.
«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
СКА завязнет в серии с «Динамо», ЦСКА ждут проблемы с «Локо». Полуфиналы Запада
"Плеймейкер" представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика