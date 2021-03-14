«Краснодар» разгромил «Тамбов» в Саранске, одержав первую победу в 2021 году

Матч 22-го тура чемпионата России «Тамбов» – «Краснодар» завершился с результатом 0:4.

На 27-й минуте счет открыл Реми Кабелла, а во втором тайме на 68-й и 75-й авторами голов стали Юрий Газинский и Кристоффер Олссон.

На 88-й Алексей Ионов реализовал пенальти, который сам же и заработал.

«Краснодар» одержал первую победу в 2021 году. Напомним, что ранее команда Мурада Мусаева вылетела из Лиги Европы, дважды уступив загребскому «Динамо» (2:3 дома и 0:1 в гостях), на своем поле проиграла 1:2 «Сочи» в 1/8 финала Кубка Росси, а в РПЛ сыграла вничью с «Уралом» (2:2), а также уступила в гостях «Спартаку» 1:6.

Зелено-черные набрали 34 очка и в данный момент занимают седьмое место, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Железнодорожники сегодня 14 марта примут «Сочи». Игра в Москве начнется в 19:00.