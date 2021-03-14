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14 марта 18:22

Михаил Костюков: Мы победили «Уфу» за счет настроя и командных действий

Казанский клуб одержал уверенную победу в Уфе со счетом 3:0.

Фланговый полузащитник «Рубина» Костюков подвел итоги матча 22-го тура Российской Премьер-лиги с «Уфой» (3:0).

Отметим, что в сегодняшней игре 29-летний россиянин провел на поле 86 минут и отличился голевой передачей.

– В Уфе всегда сложно играть. Сколько раз сюда приезжали, ни разу не было простого матча. Мы контролировали всю игру, уверенно довели дело до логического завершения. Считаю, что победили за счет настроя, командных действий. Играли организованно и в обороне, и в атаке. Сзади сыграли на ноль, впереди забили три. Сегодня все получилось, победа закономерна, – цитирует Костюкова пресс-служба казанцев.

Благодаря победе над уфимцами «Рубин» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого на своем поле примут «Химки». Встреча состоится 19 марта в 19:00 мск.

источник: ФК «Рубин»
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