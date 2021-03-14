Рашид Рахимов: «Рубин» был сильнее нас

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвел итоги домашнего матча, в котором его подопечные проиграли «Рубину» со счетом 0:3.

– На самом деле много допускали простых ошибок, быстро теряли матч, первый тайм мы сыграли очень плохо. У нас новая тройка игроков в центре поля, проблемы были, но счёт был уже 0:2, поэтому я считаю, что «Рубин» был сильнее нас. Нужно успокоиться, проанализировать и потом делать выводы,– приводит слова наставника уфимской команды телеканал «Матч ТВ».

«Уфа» занимает 15-е место, набрав 14 очков.

Добавим, что коллектив из столицы Башкортостана 18 марта примет московский «Локомотив» в рамках 23-го тура РПЛ.