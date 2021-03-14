ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью. У «Аякса» будет шанс увеличить перевес в борьбе за титул

В 26-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ и «Фейеноорд» сыграли вничью 1:1.

Стивен Бергхейс вывел гостей вперед на 15-й минуте, а на 38-й хозяева отыгрались. После передачи немецкого полузащитника Марио Гетце отличился Дониэлл Мален.

ПСВ занимает второе место, набрав 55 очков в 26 матчах. У лидера чемпионата «Аякса» 60 очков после 24 игр. Сегодня 14 марта амстердамский клуб сыграет в гостях против «Зволле». Встреча начнется в 18:45 по московскому времени.

«Фейеноорд» находится на пятой строчке таблицы, имея 47 очков.

20 марта роттердамский клуб примет «Эммен». 21 марта в Алкмаре сыграют АЗ и ПСВ.