«Ренн» одержал первую победу после смены тренера, обыграв на своем поле «Страсбур»

В 29-м туре чемпионата Франции «Ренн» на своем поле обыграл «Страсбур» со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 25-й минуте Бенжамен Бурижо.

Для «Ренна» эта победа стала первой после того, как 4 марта на должность главного тренера главного тренера Бруно Женезьо. Напомним, что ранее был уволен Стефан Жюльен, под руководством которого клуб из Бретани в прошлом году впервые в истории пробился в Лигу чемпионов.

Красно-черные прервали серию из пяти поражений, а также одержали первую победу с 17 января, когда в 20-м туре на выезде одолели «Брест».

В данный момент «Ренн» занимает восьмое место, набрав 41 очко.