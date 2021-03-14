«Лестер» разгромил «Шеффилд»

«Лестер» выиграл «Шеффилд» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 5:0.

Главным героем встречи стал нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо оформивший хет-трик, забив на 39-й, 69-й и 78-й минутах. Еще один гол в составе «Лестера» забил испанец Айосе Перес (64), также в свои ворота мяч отправил валлийский защитник «Шеффилда» Эан Ампаду (80).

«Лестер» набрал 56 очков и вышел на второе место АПЛ. В следующем матче клубу принимать лидера чемпионата «Манчестер Сити»

«Шеффилд» с 14 очками замыкает турнирную таблицу. В 30-м туре клуб ожидает гостевой матч против «Лидса».