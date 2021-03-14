Гол Мартинеса в концовке встречи принес «Интеру» гостевую победу над «Торино»

Футболисты «Интера» минимально обыграли «Торино» (2:1) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии.

Подопечные Антонио Конте вышли вперед на 62-й минуте – форвард Ромелу Лукаку удачно реализовал 11-метровый удар. Спустя восемь минут нападающий соперников Антонио Санабрия уравнял шансы команд, отличившись забитым мячом в ворота голкипера Самира Хандановича. Победу «нерадзурри» в концовке встречи принес гол форварда Лаутаро Мартинеса (85).

Таким образом, «Интер» набрал 65 очков и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. «Торино» с 20 очками располагается на 18-й строчке.

Отметим, что оба клуба проведут свои следующие матчи в Серии А против «Сассуоло» – миланский клуб сыграет на своем поле с «нероверди» 20 марта, а туринцы примут команду Роберто Де Дзерби у себя дома 17 марта.

Серия А