«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» и теперь отстает от «Баварии» на четыре очка

В 25-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахтом» с результатом 1:1.

На 46-й минуте счет открыл шведский полузащитник хозяев Эмиль Форсберг. На 61-й гости из Франкфурта отыгрались благодаря контратаке, которую точным ударом завершил японский хавбек Даити Камада.

Эта ничья прервала 6-матчевую победную серию «Лейпцига», и отставание «красных быков» от лидера чемпионата «Баварии» увеличилось до четырех очков. Мюнхенцы, которые вчера обыграли на выезде «Вердер» со счетом 3:1, в 25 встречах набрали 58 очков, а команда Юлиана Нагельсманна – 54.

«РБ Лейпциг» занимает второе место, а «Айнтрахт» – четвертое. У франкфуртской команды 44 очка.

19 марта состоится матч «Арминия» – «РБ Лейпциг». 20 марта «Айнтрахт» примет «Унион Берлин».