«Бавария» заинтересована в приобретении Вальверде

Центральный полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

Согласно информации Marca, 22-летнего уругвайца хочет подписать «Бавария». Отмечается, что мюнхенский клуб планировал подписать игрока еще прошлым летом после продажи Тьяго Алькантары в «Ливерпуль». Однако руководство «сливочных» отказалось продавать футболиста.

Таким образом, баварская команда предпримет еще одну попытку подписать хавбека в летнее трансферное окно.

Вальверде перешел в «Реал» в июле 2018 года из «Пеньяроля» за пять миллионов евро. В общей сложности он отыграл 92 матча, забил пять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.