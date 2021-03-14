«Чертаново» сделало заявление по поводу инцидента после матча ЮФЛ-2 с «Локомотивом»

Мы знаем, что игрок «Чертаново» подошел к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка.

К сожалению, по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе футболистов в здание не было.

Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, периодически возникали конфликты.

На официальном сайте футбольного клуба «Чертаново» было опубликовано заявление по поводу инцидента после матча ЮФЛ-2 с «Локомотивом».

При этом, никакого массового избиения футболиста «Локомотива», о котором пишут некоторые СМИ, не было.

Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду Академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с «Шинником». А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту.

Искренне сожалеем, что после великолепного футбола, который мы увидели в обеих встречах «Локомотива» и «Чертаново» в рамках ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 приходится говорить о совершенно других вещах.

От имени школы «Чертаново» приносим извинения футболисту «Локомотива» Максиму Шнапцеву, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеемся, что несмотря на произошедшее, сложившиеся в последние годы дружеские отношения между нашими академиями будут сохранены», - написано в заявлении «Чертаново»

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация, что после избиения у Шпанцева обнаружили сотрясение мозга и перелом.