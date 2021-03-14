«Уфа» – «Рубин». Макаров признан лучшим игроком встречи

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что фланговый полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал лучшим игроком матча 22-го тура чемпионат России с «Уфой» (3:0).

В игре против уфимцев 23-летний россиянин отличился забитым голом и результативной передачей. Отметим, что на счету хавбека шесть голов и один ассист в нынешнем сезоне.

Казанский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого на своем поле примут «Химки». Встреча состоится 19 марта в 19:00 мск.