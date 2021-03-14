«Балтика» дома обыграла «СКА-Хабаровск», одержав пятую победу подряд

В 30-м туре первенства ФНЛ калининградская «Балтика» на своем поле обыграла «СКА-Хабаровск» с результатом 1:0.
Единственный гол забил на 75-й минуте сербский нападающий хозяев Мирослав Маркович, реализовав пенальти.
Гости из Хабаровска с 54-й минуты играли вдесятером, поскольку два предупреждения получил защитник сборной Конго Владис-Эммерсон Иллой-Айет.
«Балтика» с серией из пяти побед занимает седьмое место, набрав 52 очка.
«СКА-Хабаровск» находится на 10-й строчке таблицы, оставшись с 43 очками. Ранее команда Сергея Юрана три раза подряд сыграла вничью.