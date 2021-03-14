Мурад Мусаев: Хорошо сработали замены

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги прошедшего матча на пресс-конференции.

Напряженный матч. Соперник играет низким блоком и рассчитывает на быстрые атаки и стандарты. Не спеша водят мяч, есть небольшие задержки времени. Это вносит нервозность, особенно если ты не можешь забить быстро. Хорошо, что мы смогли забить в первом тайме.. Второй мяч успокоил игру, и дальше довели дело до уверенной победы,— передает слова Мусаева официальный сайт «быков».

Напомним, что «Краснодар» занимает седьмое место в таблице с 34 очками. Следующую игру краснодарская команда проведет дома с «Динамо».