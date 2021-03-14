Павел Худяков: «Краснодар» показал высокий класс исполнительского мастерства в игре с «Тамбовом»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков оценил разгромное поражение команды от «Краснодара» (0:4) в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги.

– Готовились к игре, хотели дать бой сопернику, но пока нам тяжело. Слишком много факторов, которые сказались на игре и были не в нашу пользу. До определенного момента неплохо оборонялись, несколько раз удачно выбегали в контратаки, однако класс исполнителей «Краснодара» высок. Это и стало в итоге решающим моментом. В любом случае мы будем работать, стараться набрать какие-то очки, – приводит слова Худякова Sport24.

Отметим, что после зимней паузы «Тамбов» потерпел третье поражение кряду в РПЛ. Ранее подопечные Сергея Первушина проиграли «Ротору» (1:3) и «Динамо» (0:2). Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

19 марта тамбовчане отправятся в гости к «Сочи». Начало встречи – в 19:00 мск.