Сергей Игнашевич: Зачем мне задумываться об отставке? Решать руководству «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможность своего увольнения из клуба.

«Не считаю, что мы недорабатываем, – рассказал Игнашевич в интервью для «РБ-Спорт». –Работаем много. Нашу работу определяет результат. Поскольку результата нет, мы работой недовольны. Давления со стороны руководства нет. Я уверен в своих силах. Зачем мне задумываться об отставке? У руководство есть механизмы. Ему решать — убрать меня или оставить. Все в их руках».

В шести последних турах команда Игнашевича не одержала ни одной победы, набрав лишь два очка, а в трех мартовских встречах потерпела три поражения.

«Торпедо» после 30 матчей занимает пятое место, набрав 54 очко. У находящейся на четвертой строчке «Алании» – 56.