«Гранада» минимально обыграла «Реал Сосьедад» на своем поле

Футболисты «Гранады» одержали домашнюю победу над «Реалом Сосьедад» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол встречи был забит в начале второго тайма – защитник хозяев Херман Санчес отличился забитым мячом на 52-й минуте, удачно подставив ногу после удара своего партнера по команде Виктора Диаса.

Таким образом, «Гранада» набрала 36 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сосьедад» остался на пятой строчке, имея в своем активе 45 очков.

21 марта «Гранада» сыграет в гостях против «Валенсии», а в тот же день клуб из Сан-Себастьяна дома встретится с «Барселоной».