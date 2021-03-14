«Аякс» обыграл на выезде «Зволле» и теперь на восемь очков опережает ПСВ в турнирной таблице

В 26-м туре чемпионата Нидерландов «Зволле» на своем поле уступил «Аяксу» с результатом 0:2.

Оба гола гости из Амстердама забили в первом тайме. На 28-й минуте отличился бразильский нападающий Давид Нерес, а на 38-й – аргентинский защитник Николас Тальяфико.

«Аякс» набрал 63 очка в 25 матчах и продолжает лидировать в эредивизи. У ближайшего преследователя ПСВ – 55 очков после 26 игр. Сегодня 14 марта клуб из Эйндховена дома сыграл вничью 1:1 с «Фейеноордом».

«Зволле» занимает 13-е место, имея 26 очков.

21 марта пройдут матчи «Зволле» – «Венло» и «Аякс» – «Ден Хааг».